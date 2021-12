“Ho dichiarato che il M5s è sempre aperto al confronto con i sindacati e le parti sociali. Abbiamo innanzitutto parlato della necessità di intervenire sul patto di stabilità per garantire politiche espansive in futuro”. A dirlo, dopo l’incontro con Maurizio Landini della Cgil e Pierpaolo Bombardieri della Uil, il capo del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Abbiamo parlato del contrasto al precariato. Abbiamo condiviso un accordo di consultazione permanente per contrastare l’evasione fiscale. Questo è un obiettivo primario e comune. Dobbiamo recuperare un grande tesoro: oltre 100 miliardi di euro l’anno che si disperdono nell’economia dei disonesti”.