“Un piano per salvare il Natale” (Repubblica), “Arriva il Dpcm per salvare il Natale” (Fatto), “Sacrifici per salvare il Natale” (Messaggero), ”Vogliono rubarci il Natale” (Verità), “Un Natale con poche aperture” (Corriere), “Giù le mani dalla nostra festa” (Panarari, Stampa), “Salvateci almeno il Natale” (Sorgi, Stampa), “Natale come agosto” (Giornale), “Il premier sul Natale: ‘Baci […]

Quirinale 2022 Colle, Mattarella non molla. Il rebus resta il dopo-Mario Pressing – Il capo dello Stato respinge gli “appelli” di M5S e parte del Pd: premier ancora favorito, ma il nodo è la successione a Chigi Di Luca De Carolis e Fabrizio d’Esposito

L’inchiesta Ita, pochi voli e meno piloti: ma infornata di sindacalisti La mossa – L’ad Altavilla non voleva gli addetti ex Alitalia, poi ha ceduto per arginare il calo di viaggi (che continua) Firmato il contratto, sono stati assunti i capi delle sigle, che negano (ma l’azienda no) Di Mauro Del Corno

Il bandito sardo Graziano Mesina, fine della fuga. Catturato il “re delle evasioni”: 22 tentate, 10 riuscite Ci sono i banditi sardi. E poi c’è Graziano Mesina, di Orgosolo, 79 anni, detto Grazianeddu, detto il Re del Supramonte, accerchiato e preso dai Cacciatori di Sardegna l’altra notte per la centesima volta. Era nascosto dentro l’ombra di un paese di famiglia: Desulo, fatto di tre rioni, 2 mila anime arrampicate a mille metri […] Di Pino Corrias

Stati Uniti Antidolorifici, 500 mila morti in cerca di giustizia Soldi sporchi – Pioggia di cause in arrivo ora che un giudice federale ha respinto l’accordo che tutelava il gruppo Sackler dai ricorsi per lo smercio di OxyContin Di Nicola Borzi

In trincea La restaurazione dei vitalizi: tagli bocciati e regalo ai pregiudicati Il bottino della casta. Le camere smontano la sforbiciata una sentenza alla volta Di Ilaria Proietti

Berlusconi al Quirinale? No, grazie Più Castelli e meno Caselli, la “ex-Cirielli” e il Porcellum Sedicesima puntata. Il 2005 – Il governo B. 2 chiude con le leggi anti-toghe e taglia-prescrizione. E cambia le regole elettorali a quattro mesi dal voto Di Marco Travaglio

Toghe in subbuglio Elezioni Csm, Anm: “Riforma Cartabia rafforza correnti” L’Anm contro la ministra della Giustizia Marta Cartabia, per il merito della riforma del Csm, e per il metodo: convocazioni formali delle parti interessate, ma poi, dice nella sostanza l’Associazione dei magistrati, la ministra non recepisce le osservazioni. Venendo al merito, nel documento approvato ieri dal “Parlamentino”, con 22 sì e 11 no, l’Anm si […] Di Antonella Mascali

Restrizioni Italia, Capodanno in pericolo Europa, panico da Omicron Ora anche il governo italiano ha paura. L’aumento repentino dei contagi in pochi giorni e la drammatica situazione internazionale hanno portato il presidente del Consiglio Mario Draghi a prendere delle contromisure proprio alla vigilia delle festività: il 23 dicembre il premier ha convocato una cabina di regia in vista delle festività natalizie. Di certo non […] Di Giacomo Salvini

Cena di Italia Viva Emergenza? I renziani si mettono a tavola in 450 Da inizio dicembre hanno invitato iscritti, militanti ed eletti da tutte le province della Toscana. Serviva un evento in grande stile. Nonostante la nuova emergenza pandemica. E così sarà: questa sera al Tuscany Hall di Firenze, ex teatro Tenda, Italia Viva ha organizzato una grande cena di Natale con Matteo Renzi, Ettore Rosato, Teresa Bellanova […] Di Gia.Sal.

Senza via di scampo Torino, gru cade su palazzo: tre operai uccisi “Abbiamo fatto una strage, sono tutti morti” C’è un’autogrù gialla, col suo braccio meccanico telescopico, e una gru blu, di quelle che svettano sui cantieri. Alcuni operai sono al lavoro per terminare il montaggio di quest’ultima, che servirà per i lavori di ristrutturazione di un condominio al civico 107 di via Genova, a Torino, a pochi passi dal Lingotto. Sono circa le […] Di Andrea Giambartolomei

E lui coprì i colleghi Restò paralizzato sul lavoro: il capo simulò incidente Ha continuato a “coprire” il capo e i colleghi nonostante fosse rimasto paralizzato. Loro invece avevano simulato un incidente stradale, con tanto di auto pirata, per nascondere il suo infortunio sul lavoro. La Procura di Genova ha indagato il titolare di una ditta di Asti che si occupa di manutenzioni stradali e i suoi dipendenti […] Di RQuotidiano

Sequestri a Taranto “Sui Boeing titanio meno resistente”: Leonardo denuncia La Guardia di Finanza di Brindisi ha sequestrato nello stabilimento di Leonardo a Grottaglie (Taranto) numerosi pezzi destinati alla produzione di alcune sezioni delle fusoliere del Boeing 787, realizzati per il gruppo da due società, la Processi Speciali e la Manifacturing Process Specification (Mps). Secondo la Procura – che ha disposto il provvedimento nell’ambito di […] Di RQuotidiano

Sindaco: “io sotto scacco” Voto Provincia Pavia, indagine su “pressioni” La Procura di Pavia ha avviato accertamenti su presunte pressioni esercitate alle elezioni provinciali di ieri. Il sindaco Mario Fabrizio Fracassi è stato sentito come persona informata sui fatti. Al voto erano attesi 2.141 amministratori chiamati a scegliere tra i due candidati, entrambi della Lega: Giovanni Palli, sindaco di Varzi e Angelo Bargigia, primo cittadino […] Di RQuotidiano

Messina, reparti covid Mazzette sui posti letto. Architetto in manette Tangentisull’ampliamento della terapia intensiva per i posti dedicati ai malati Covid. Per questo i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato per tentata concussione l’architetto Daniele Inserra, direttore dei lavori del progetto per la realizzazione di 16 posti di terapia intensiva del Policlinico ‘Martino’ di Messina. Un lavoro finanziato dalla Regione Siciliana tramite l’ufficio […] Di RQuotidiano

Magnitudo 4.4 Un sisma spaventa la Lombardia. Avvertito da Milano a Bergamo Ieri mattinaalle 11.34 un terremoto ha scosso la Lombardia. Per l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma, durato qualche istante, ha avuto una magnitudine di 4.4 con epicentro a Bonate Sotto, paese di quasi 6mila abitanti in provincia di Bergamo. Alla prima è seguita un’altra scossa di assestamento alle 11.57 registrata a Osio Sotto, […] Di RQuotidiano

Il compromesso Delocalizzazioni, i lavoratori Gkn contro la norma del governo La nuova norma contro le delocalizzazioni, frutto dell’intesa tra l’asse Pd-5 Stelle e il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti non piace alla Cgil e alla Fiom, che ieri l’hanno attaccata, ma non piace neppure ai lavoratori della fiorentina Gkn, cioè quelli coinvolti dalla vertenza simbolo da cui tutto è partito. “Non chiamatela legge anti […] Di RQuotidiano

Polemica con Fuortes Giornalisti reti Rai: “Negati i nostri diritti” Niente testata per i giornalisti delle reti Rai che non lavorano per i tg: lo scrive l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, nella risposta inviata alla commissione parlamentare di Vigilanza, sollecitata dal deputato di FdI Federico Mollicone. “La collocazione dei 180 giornalisti impegnati nelle Reti sarà definita rispondendo all’obiettivo primario di garantire continuità di risorse”. […] Di RQuotidiano

Oltre oceano Tre donne accusano di molestie l’attore Chris Noth, il Mr. Big di “Sex and the City” Ancora guaiper Chris Noth, il Mr. Big di Sex and the City: una terza donna, secondo il Daily Beast, lo accusa di molestie sessuali. È il 2010, l’allora 18enne aspirante attrice lavorava al ristorante Da Marino a New York. La donna racconta che Noth ha iniziato a baciarla e toccarla nel retro del ristorante: “Non […] Di RQuotidiano

Paese diviso Saied eroe o golpista: la Tunisia non è più quella dei “gelsomini” Proteste durante la ricorrenza della rivolta del 2011: il presidente che governa per decreto ha stancato Di Roberta Zunini

Russia La “linea rossa” secondo il Cremlino Il gioco delle parti – Confini dell’Est: Mosca oltranzista, Casa Bianca e Nato la imitano Di Giampiero Gramaglia

Hong Kong Oggi le legislative: si può scegliere solo i candidati “patrioti” Le autorità hanno emesso mandati di arresto contro gli attivisti Nathan Law, Sunny Cheung, Timothy Lee, Carmen Lau e Kawai Lee, tutti fuggiti da Hong Kong. I cinque, che fanno parte del movimento pro-democrazia, hanno esortato al boicottaggio del voto di oggi. Nell’ex colonia britannica da quest’anno è diventato un crimine incitare altri al boicottaggio […] Di RQuotidiano

Film “Being the Ricardos”, come amare (di nuovo) un’icona tv Il lungometraggio – Di Aaron Sorkin è dedicato alla storia televisiva e privata di Lucille Ball e Desi Arnaz, per anni protagonisti negli Usa. Con grandi prove di Nicole Kidman e Javier Bardem Di Federico Pontiggia