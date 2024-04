La situazione è “peggiorata”, lo afferma il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky, spiegando che l’esercito russo ha ottenuto dei “successi tattici”. “La situazione al fronte è peggiorata”, ha detto Syrsky in un post su Facebook, aggiungendo che la Russia “sta attaccando lungo tutta la linea del fronte” e ha ottenuto “successi tattici in alcuni settori”. Da settimane il comandante ucraino sta avvisando delle difficoltà sul campo di battaglia, anche al fine di accelerare l’invio di nuovi aiuti e armamenti da parte degli alleati occidentali.

Solo nelle ultime 24 l’esercito russo avrebbe bombardato la regione di Zaporizhzhia almeno 335 volte. Così riferisce Ukrinform, citando le parole su Telegram del capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. “Durante il giorno, gli occupanti hanno attaccato la regione di Zaporizhzhia 335 volte. Sette insediamenti erano sotto il fuoco nemico; 129 droni hanno attaccato Huliaipole, Verkhnya Tersa, Levadne, Robotyne, Mala Tokmachka, Malynivka e Novoandriivka”, ha scritto. Ci sono state 9 segnalazioni di edifici residenziali distrutti. Il giorno prima i russi avrebbero attaccato la regione di Zaporizhzhia altre 536 volte.

E sono sempre i droni i “protagonisti” di questa fase del conflitto: nelle prime ore di questa mattina alcuni droni kamikaze russi tipo ‘Shahed’, di fabbricazione iraniana, hanno colpito e danneggiato gravemente un albergo nel centro storico di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, provocando anche danni a una vicina centralina termica, a numerose auto parcheggiate e un vicino centro sportivo per bambini, ma senza morti né feriti. In particolare, secondo il Kyiv Independent i proprietari dell’hotel si fossero solo di recente ripresi da attacchi russi che avevano colpito la struttura nel 2022, poi riparata. “Questo è un attacco ai nostri affari, alla nostra economia. Per fortuna nessuno è rimasto ferito”, ha commentato il governatore dell’oblast di Mykolaiev.

Sul versante opposto, le forze di difesa aerea russe rivendicano l’abbattimento nella notte di 17 droni ucraini su quattro regioni della Russia. Lo ha riferito, riporta la Tass, il ministero della Difesa russo. “La scorsa notte, un altro tentativo del regime di Kiev di effettuare una serie di attacchi terroristici con l’aiuto di droni contro strutture russe è stato sventato. Le difese aeree – riferisce il ministero – hanno distrutto e intercettato 17 droni ucraini, di cui nove sulla regione di Bryansk, tre nella regione di Kursk, due nella regione di Belgorod e tre nella regione di Kaluga”.