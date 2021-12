“L’EMA ha dato il via libera. Il Monlupiravir si è rivelato molto meno importante di quello che pensavamo, mentre il farmaco della Pfizer sembra molto più utile”. Così a ‘Buongiorno’ su Sky TG24, Guido Rasi, consulente del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, parlando dei farmaci per la cura del Covid. Rasi ha assicurato che per il farmaco Pfizer “arriverà penso a giorni il via libera” e quindi sarà “disponibile dai primi di gennaio”.