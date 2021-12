Soldi agli azionisti e licenziamenti fanno volare il titolo Unicredit (+ 11%). Presentando il piano industriale l’amministratore delegati del gruppo Andrea Orcel ha annunciato che da qui al 2024 arriveranno ai soci circa 16 miliardi di euro. Solo per il 2022 è prevista la distribuzione di 3,7 miliardi di euro, composta al 30% da un dividendo cash e per il rimanente dal riacquisto di azioni proprie (un modo per alzarne il valore e premiare dunque chi già le possiede, ndr). Unicredit intende portare il suo Rote (Return on tangible equity, in sostanza la capacità di generazione di utili, ndr) dall’attuale 7,9% al 10%. Orcel parla poi di 1.500 nuove assunzioni, non fa invece menzione e non smentisce i 3mila esuberi che vanno ad aggiungersi ai 3.900 già in programma per un totale di quasi 7mila uscite. I nuovi ingressi saranno così distribuiti: 900 assunti in Italia, 300 in Europa Centrale e in Europa Orientale, 200 in Germania e 100 nelle funzioni di controllo.

Altro tema caldo quello delle fusioni e acquisizioni dopo che la banca ha interrotto le trattative con il ministero del Tesoro per rilevare Monte dei Paschi. Lo stop risale nel frattempo però il governo ha ottenuto più tempo da Bruxelles e si appresta a interveni più energici di risanamento sulla banca toscana. Elementi che potrebbero . Orcel ha affermato “Non escludo e non pianifico M&A (fusioni e acquisizioni, ndr)”. Le M&A si possono valutare se rispondono alla strategia della banca e i “criteri sono l’idoneità strategica, aiutarci nel Rote, negli obiettivi di distribuzione e rafforzare il business”. “L’Italia è un mercato profittevole e se ci saranno occasioni di accelerare la crescita le guarderemo”.

Leggi Anche Mps, il Tesoro ricomincia a trattare con Bruxelles. Nuovo piano, più soldi, più esuberi, nuovo a.d.. E rispunta Unicredit .

Stando a quanto si legge nel piano la digitalizzazione è al centro della strategia di Unicredit e l’obiettivo è diventare una vera banca digitale. Il gruppo finanzierà “questa trasformazione con un aumento della spesa complessiva, 2,8 miliardi totali nel periodo 2022-2024, con chiare priorità strategiche. In programma ci sono 2.100 assunzioni nette nel Digital & Data, per un totale di 3.600 nuove assunzioni nette, incluse le 1.500 nel business”. “La nostra rete pan-europea di 13 banche leader e la pluralità di talenti interni al gruppo saranno unite da una comune ragion d’essere: dare alle nostre comunità le leve per il progresso”, ha spiegato Andrea Orcel aggiungendo che “Questo piano non si limita al breve termine, ma ci prepara anche al successo e alla stabilità nel lungo periodo, oltre il 2024. Sono orgoglioso di guidare UniCredit attraverso la prossima fase di crescita e creazione di valore per tutti i nostri stakeholder e so che vinceremo, nel modo giusto, insieme”, aggiunge.

“Per la prima volta c’è un vero piano di rilancio del gruppo, un piano di crescita che si basa su ritorni economici solidi e sostenibili, con una prospettiva temporale non di corto termine”, sottolinea il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni commentando il piano presentato oggi.