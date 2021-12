“Se mi pagano per fare il leader del Movimento 5 stelle? “Sono da vari mesi che non prendo una lira perché sono in aspettativa dall’Universitùà e ho rinunciato a fare l’avvocato, perché non voglio mischiare affari e politica”. Così ad Atreju il leader Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

“Le mie dichiarazioni dei redditi sono trasparenti. Quando sono stato chiamato a fare il presidente del Consiglio, ho dovuto chiudere lo studio e tutte le questioni in sospeso e ovviamente ho mandato le fatture ai clienti – ha spiegato – Ho incassato un po’ di più e camperò di quello fin quando potrò”.