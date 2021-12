Con un gratta e vinci da un euro ne ha vinti 70mila. È successo a un nigeriano di 34 anni. Ermes Franzon, titolare del bar alla stazione di Casarsa – vicino Pordenone – ha raccontato l’episodio ai giornali locali: “Quando gli ho detto che aveva vinto veramente 70mila euro ha sorriso, è rimasto composto“. Il 34enne in passato ha avuto problemi di salute e vive con moglie e due figli. Al momento non ha lavoro. Il bar intanto ha brindato alla fortuna, che questa volta, dice ancora Franzon, “ci ha visto giusto, la vincita è andata a un ragazzo umile che vive in città da ormai un anno”.

(Foto di repertorio)