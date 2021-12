Carlo Calenda ha iniziato un tour di due giorni in Campania, tra Napoli e Avellino, per presentare il manifesto di Azione. Una serie di incontri che l’hanno portato anche a Pomigliano d’Arco, città dove è cresciuto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. E proprio qui l’ex candidato sindaco di Roma ha voluto registrare un video dal balcone della nuova sede del partito. Quasi due minuti di filmato che Calenda dedica non al programma del suo partito ma al Movimento 5 stelle. “Annunciamo l’abolizione di 5 stelle” ha scritto su Twiter, facendo riferimento all’ormai famosa esultanza dei grillini dal balcone di Palazzo Chigi nel 2018