“L’ha definito un costume di scena. Ho segnalato al medico e poi abbiamo fatto una relazione per comunicarla ai superiori”. Lo ha raccontato ai cronisti Filippa Bua, l’infermiera che ha notato l’uomo che ha provato a ottenere il green pass presentandosi con un braccio in silicone al centro vaccinale di Biella. “È arrivato in tarda mattinata. Era una giornata intensa dal punto di vista emotivo, ma non dal punto di vista del flusso di persone. Non credo che a qualche mio collega potesse sfuggire, siamo dei professionisti”