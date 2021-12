Un minore è stato raggiunto alla testa da un colpo di pistola mentre era in macchina con i sui familiari, adesso è in gravi condizioni all’ospedale di Catania. È successo questa mattina a Noto, in provincia di Siracusa, gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. In un primo momento si pensava che il proiettile potesse essere partito accidentalmente da una pistola che si trovava nella macchina, ma dopo le ricostruzioni delle forze dell’ordine è emerso che l’automobile era effettivamente l’obiettivo di un tiratore che si trovava lungo la strada percorsa dall’auto, via Platone, e che ha aspettato il momento del passaggio. Resta da chiarire quale fosse il bersaglio e il movente. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di indagine, mentre i carabinieri hanno già iniziato gli interrogatori dei parenti del minorenne. Sono state prelevate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’agguato e provare ad identificare chi ha sparato.