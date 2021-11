Mario Draghi, e i partiti della maggioranza per trovare un accordo sulla legge di Bilancio. Dopo la Lega (865 emendamenti sui 6.290 totali. Dopo il M5s nella giornata di ieri, oggi sono proseguiti gli incontri tra il presidente del Consiglio,, e i partiti della maggioranza per trovare un accordo sulla legge di Bilancio. Dopo la che non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro ) e Forza Italia, è stato il turno del Partito democratico, che in commissione Bilancio ha depositatosui 6.290 totali.

Come Forza Italia, anche per dem lunga è la liste delle modifiche richieste alla manovra “a partire dalla scuola”, spiega il capo delegazione dem e ministro del lavoro, Andra Orlando, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio. A dar vita a queste ‘consultazioni’ tra Draghi e i partiti che compongono la maggioranza fu la richiesta del segretario Pd, Enrico letta, di un incontro tra Draghi e i leader di partito. Ma il presidente del Consiglio ha concesso solo incontri separati tra lui e delegazioni formate per ciascuna forza politica dal capo delegazione al governo, più i due capogruppo di Camera e Senato. “Quella era la nostra proposta, si è seguito un metodo che credo abbia la stessa finalità, ovvero provare a definire un minimo comune denominatore”.