Da positivo al Covid ha violato deliberatamente la quarantena, viaggiando in auto dall’Abruzzo fino a Pordenone (oltre cinquecento chilometri di strada) per partecipare a una manifestazione no vax al parco San Valentino. Protagonista un medico settantenne, che insieme alla moglie (anche lei medico) è arrivato nella città friulana domenica 28 novembre, alloggiando in una stanza d’albergo per la notte successiva.

In seguito a una segnalazione arrivata alla sala operativa della Questura di Pordenone nella mattinata di lunedì, l’uomo è stato individuato e denunciato da agenti della Squadra volante della Polizia, che gli hanno intimato di fare immediato rientro alla residenza senza effettuare soste intermedie. È indagato in stato di libertà. La struttura ricettiva ha provveduto a sanificare la stanza occupata dalla coppia.