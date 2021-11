Omicron è in Italia. Un cittadino campano rientrato dal Mozambico, e vaccinato con doppia dose, è risultato positivo ieri: l’analisi genomica del suo tampone, effettuata dall’ospedale Sacco di Milano, ha individuato la variante B.1.1.529. L’uomo – un dipendente di un’azienda internazionale – è in buone condizioni di salute, ed è stato messo in isolamento. Così […]

Michele Ainis “Obbligo vaccinale mascherato. Il governo ci tratta da bambini” Professor Ainis, su Repubblica lei ha scritto, senza mezzi termini, che il green pass è “un cappio al collo” per 8 milioni di non vaccinati. Non è un giudizio di valore, è una constatazione. Prima la regola generale era la libertà di scelta, eccetto per i medici. Ora la regola è diventata l’obbligo di vaccinazione. […] Di Tommaso Rodano

Silvio Garattini “Si parla dei vaccini ai bimbi per occultare i veri problemi” “Sarà molto importante vaccinare anche i bambini. Per loro il danno del Covid è modesto ma possono infettare gli adulti non protetti, perché il vaccino protegge solo al 90%, e quelli che non si sono voluti vaccinare. D’altra parte questi ultimi possono infettare i bambini. Se gli adulti fossero tutti vaccinati ci sarebbe meno fretta […] Di Alessandro Mantovani

Buon anno Bollette, a gennaio arriva un’altra mazzata: +40% Allarmi – Authority e Acquirente unico: “I fondi non bastano neanche a coprire gli aumenti 2021”. Ma far pagare famiglie e imprese mette a rischio la ripresa Di Patrizia De Rubertis

Non solo Open Fondazioni politiche: bilanci al buio per 7 su 10 I numeri della galassia: 105 quelle attive – Potrebbero essere oltre 6mila, stando alle regole della Spazzacorrotti. Ma restano per lo più ignote (pure i loro finanziatori, resi noti in soli 9 casi) Di Stefano Vergine

L’inchiesta di Torino “Juve macchina ingolfata. La merda non si può dire” Plusvalenze “malsane” – 282 mln nei bilanci 2018-2020. S’indaga per frode Accuse per Agnelli e Nedved. I pm a caccia degli accordi “segreti” con Cr7 Di Vincenzo Bisbiglia e Lorenzo Vendemiale

Genova Morandi, i cani-soccorso stanno morendo. L’Usb: “Esposti all’amianto”. Indagano i pm Alcuni cani si sono ammalati. Altri sono morti. Sono animali che hanno scavato nelle macerie del Ponte Morandi, hanno aiutato a recuperare persone intrappolate fra le macerie e i corpi delle vittime. In molti casi veterani che prima di quel disastro erano stati impiegati in altri disastri, da Rigopiano ai terremoti di Amatrice e Norcia. […] Di Marco Grasso

La conferenza Cannabis libera, governo diviso Lamorgese e i danni del lockdown: “Cresciuto consumo di cocaina” Di Gia.Sal.

Il dossier Soldi, accordi e piano anti-Fatto: tutto ciò che sappiamo di Open Rassegna per smemorati – Cosa c’è nelle carte dell’indagine dei pm di Firenze, dai compensi per Renzi-speaker alla “Bestia” di Rondolino&C. Di Vincenzo Bisbiglia

Organi di vigilanza Mercato “fittizio”. La Figc si sveglia e riapre il dossier L’inchiesta sulle plusvalenze fittizie, carneadi e ragazzini scambiati a peso d’oro per ritoccare i bilanci, non è un fulmine a ciel sereno. È uno scandalo che va avanti da anni, non solo in casa Juve. Perché le plusvalenze sono come l’amore, si fanno sempre in due, e quindi sono tante le squadre coinvolte, nell’intera Serie […] Di L. Vend.

Campania En plein di indagati nella Salerno di De Luca. Dopo il sindaco, nei guai il presidente d’Aula Nella Salerno controllata col joystick dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, indagato per corruzione intorno agli appalti delle coop, vige un curioso green pass per i politici in carriera: se non sei indagato o imputato non puoi occupare uno scranno di potere. Devi esibire il foglietto dell’avviso di garanzia, della convocazione in udienza. Oppure […] Di Vincenzo Iurillo

Pillola Ru486 Aborto, ginecologi contro il Piemonte: “Regole disattese” Il Piemonte guidato dal centrodestra è stato diffidato da 27 associazioni e dai ginecologi abortisti per “la mancata applicazione delle linee guida ministeriali per l’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico”, la pillola Ru486. La diffida arriva dalla rete “Più di 194 voci Torino” e da Laiga, la Libera associazione italiana ginecologi per l’applicazione della […] Di RQuotidiano

Venezia, il processo Pfas, ricercatore in Aula: “In Ue niente di simile” “Se escludiamo la Cina, probabilmente quello che si è verificato in Veneto, almeno dal 2011 in poi, è il più grande inquinamento da Pfas del mondo. Sicuramente lo è in Europa”. Stefano Polesello, dell’Istituto di ricerca sulle acque del Cnr, lo ha dichiarato nel corso del processo che si sta svolgendo a Vicenza a carico […] Di Giuseppe Pietrobelli

Lavoro Premio al legale che aiutò Gkn a licenziare: è consulente Lega Studio legale dell’anno in materia di lavoro? Vince quello che ha difeso la Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) nel licenziamento di 422 operai. Studio fondato dall’avvocato Francesco Rotondi, che dal 2015 è anche consulente della Lega di Matteo Salvini, per la quale partecipa anche come relatore alle scuole di formazione. Non è uno scherzo: la […] Di Roberto Rotunno

Decarbonizzazione L’Ue boccia la cattura di CO2 Eni Il mega-deposito a Ravenna – Niente soldi per il progetto, sì ad altri due Di Virginia Della Sala

Il Papa e l’Immacolata Per la Madonna a Roma niente assembramenti Per evitare assembramenti, e il conseguente rischio di contagio da Covid-19, invece del consueto omaggio pubblico all’Immacolata, anche il prossimo 8 dicembre Papa Francesco compirà un atto di devozione privato, pregando la Madonna perché protegga i romani, la città in cui vivono e i malati che necessitano della Sua materna protezione ovunque nel mondo. Lo […] Di RQuotidiano

Annuncio dell’ente parco Stop all’abbattimento dei mufloni del Giglio I mufloni dell’Isoladel Giglio sono salvi. Dopo giorni di querelle ieri l’annuncio dell’Ente Parco che solleva, almeno in parte, ambientalisti e animalisti. “Abbiamo sospeso gli abbattimenti dei mufloni sull’Isola del Giglio, ma non abbiamo concordato altro e sono in attesa di ulteriori incontri con il mondo animalista. Vediamo se a questo gesto di disponibilità da […] Di RQuotidiano

L’Esposto della Pratelli Palombelli “assolta”. Ma l’AgCom si divide L’Agcom ”assolve” Barbara Palombelli per le parole sui femminicidi. Lo scorso settembre, durante una puntata di Forum, la giornalista e conduttrice si era lanciata in un “è lecito chiedersi se questi uomini siano completamente fuori di testa o siano stati in qualche modo esasperati dalle loro donne” che aveva sollevato reazioni indignate e un esposto […] Di RQuotidiano

Violenza di genere “Siamo centomila”: “Non una di meno” e il corteo di Roma “Oggi eravamo centomila persone da tutta Italia – una marea viola di donne e uomini – ad aver invaso le strade della Capitale per urlare con forza che non siamo più disposte a subire violenza. Continua la nostra lotta per una società libera dal patriarcato”. “Siamo stanche delle parole di rito delle istituzioni il 25 […] Di RQuotidiano

Corea del Nord Il partito vieta il giubbotto di pelle “alla Kim” Solo il partito può decidere chi si può mettere un giubbotto di pelle in Corea del Nord. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha cominciato ad esibirlo nel 2019 e presto è diventata una moda. Prima potevano permetterselo solo i più ricchi, ma poi sono arrivate imitazione a poco prezzo. E questo non è piaciuto per […] Di RQuotidiano

Agricoltori sfiniti Iran, ora la guerra è per l’acqua Rifornimenti deviati verso la città santa di Qom e siccità record: ma chi alza la voce viene punito Di Roberta Zunini

Stati Uniti Giustizia, razzismo, armi: Sleepy Joe delude i dem Il basso profilo sulla giustizia razziale non paga; come non pagano la ricerca del compromesso e la moderazione, in un Paese polarizzato come gli Stati Uniti. Joe Biden se ne sta accorgendo: il presidente non fa polemiche, dopo l’assoluzione del suprematista bianco Kyle Rittenhouse, che nell’agosto 2020 a Kenosha in Wisconsin uccise con un fucile […] Di Giampiero Gramaglia

Regno Unito Londra: “Il soccorso sia reato” I profughi e La Manica – Identificata vittima curda, oggi vertice in Francia Di Sabrina Provenzani

Francia Il vescovo va via: oltre la love story segreta, ombre sulla sua gestione Un nuovo scandalo scuote la chiesa cattolica di Francia. Monsignor Aupetit, vescovo di Parigi dal dicembre 2017, ha presentato le sue dimissioni a papa Francesco dopo le recenti rivelazioni di Le Point: il settimanale ha reso noto che l’alto prelato, uno dei maggiori rappresentanti della Chiesa in Francia, avrebbe avuto una relazione “intima e consenziente” […] Di LDM

A ognuno il suo Alza il tuo muro e ti dirò chi sei Barriere dai romani a oggi – Nei tempi passati delimitavano i confini con i “barbari”, poi sono diventati separatori politici, adesso tengono lontani i “diversi”, quelli che non vogliamo far entrare Di Sergio Rinaldi Tufi

Il libro L’indole e il cuore italiano raccontato in cento volti Franco Marcoaldi – e Tomaso Montanari affrontano un viaggio attraverso l’arte, la foto di cronaca, l’illustrazione, lo scatto per l’album di famiglia, il monumento, la banconota. E la poesia Di Franco Marcoaldi e Tomaso Montanari

Ciak si gira Roberto Andò porta sulla Rai Letizia Battaglia e la sua storia Pappi Corsicato ha ultimato le riprese del suo settimo film intitolato Di più non basta mai e interpretato da Giuseppe Maggio, Margherita Vicario, Carolina Sala e Sandra Ceccarelli. Scritto dal regista napoletano con Luca Infascelli, prodotto da Mompracem e Rai Cinema e girato tra Roma e Milano racconta le vicende di un ragazzo, Toni (Maggio), […] Di Fabrizio Corallo