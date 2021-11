“Abbiamo un tasso di vaccinati inferiore di circa il 10% rispetto alla media nazionale. In accordo col ministero della Salute, abbiamo anticipato le regole già in vigore con la zona gialla. Per quanto riguarda 20 comuni, invece, abbiamo introdotto il coprifuoco in bar e ristoranti alle 18 e sospeso manifestazioni ed eventi pubblici”. A dirlo è stato il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, dopo aver firmato l’ordinanza che riporta in Alto Adige misure anti-Covid più stringenti. “Le abbiamo adottate proprio per evitare il lockdown“, ha commentato Kompatscher. “Covid party? Abbiamo avuto notizia anche noi di questi fatti e abbiamo chiesto alle forze dell’ordine di fare chiarezza. Sono atti criminali, anche i giovani finiscono in terapia intensiva”.

Video La7