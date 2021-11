Durante la puntata di Piazzapulita andata in onda ieri 11 novembre su La7, tra gli ospiti di Corrado Formigli in collegamento c’erano il primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti e il giurista Ugo Mattei. In studio Alberto Contri del comitato ‘no Green Pass’. La tensione ha raggiunto il culmine quando Bassetti è stato duramente attaccato da Mattei, del quale sono note le posizioni no vax. “La pubblicità di quanto è bravo Bassetti dobbiamo sentire. Questo qui – ha detto Mattei riferendosi al noto infettivologo – è un signore che chiaramente ha cambiato mestiere, va in televisione, fa il divulgatore propagandista di una certa linea, quella che il vaccino sia l’unica soluzione possibile. Questo è il punto”.

Bassetti ha reagito immediatamente, si è tolto il microfono e ha staccato il collegamento: “Io vi saluto”. “Ecco, ne abbiamo mandato via uno e già incomincia ad andare meglio”, ha commentato il giurista. Il conduttore è andato su tutte le furie: “No, no. Allora sa cosa facciamo? Se dice che così si sta meglio, saluto anche lei. Io non accetto che Mattei utilizzi questi termini di insulto nei confronti di Bassetti”, ha commentato prima di cacciarlo. Infine ha concluso: “La delegittimazione di una professione non la accetto. Per cortesia, dico agli autori, richiamatemi il Professore”.

A fine puntata, Bassetti è intervenuto nuovamente ma al telefono: “Io e la mia famiglia viviamo sotto tutela per queste persone che fomentano l’odio, ecco direi che è ora di finirla”. “Colpisce che ci sia una componente molto determinata, anche di professori universitari, che espone tesi così radicate”, ha detto il conduttore. “Un conto è interloquire con dei medici, un conto con chi fa l’insegnante o il pubblicista. Mi consenta di dire che in Italia troppe persone inesperte stanno parlando di vaccini in questo momento. Voi fate il vostro lavoro, però ad esempio, questa sera ero da solo. Ovviamente sì, ringrazio lei Formigli”, l’osservazione dell’infettivologo. E il padrone di casa ha concluso: “Mi dispiace, mi scuso perché di solito queste cose qui non accadono. La aspetto la prossima volta”.