Sono 4.197 i positivi al test del Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Un dato, come di norma al lunedì, in discesa rispetto a quello di domenica, quando erano stati 5.822. Le nuove vittime sono 38 (ieri erano state 26). Sale anche il tasso di positività, che con 249.115 tamponi molecolari e antigenici effettuati si assesta all’1,7% dall’1,3% di ieri. Per quanto riguarda i dati ospedalieri, i pazienti in terapia intensiva sono 415, 17 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 35 nuovi ingressi (ieri erano stati 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 3.362, ovvero 147 in più rispetto alla giornata precedente.

Sono 98.775 gli attuali positivi sul territorio nazionale, in crescita costante dal 25 ottobre scorso (quando erano 74.654). Il numero maggiore si concentra in Veneto (12.903), seguito dalla Lombardia (11.721), dal Lazio (10.926) e dalla Campania (10.684). Le altre regioni sono tutte sotto quota diecimila. Rispetto a una settimana fa (1° novembre 2021) gli attuali positivi sono cresciuti di circa 15mila unità (erano 83.722). Dall’inizio della pandemia i casi totali sono arrivati a 4.812.594, di cui 4.581.396 dimessi o guariti (+2.727 rispetto a ieri) e 132.423 morti.