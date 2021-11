Un traffico di stupefacenti, cellulari e schede sim introdotti in modo illecito nel carcere di Rebibbia a Roma, con le “richieste” che arrivavano da alcuni detenuti i quali poi si occupavano della “rivendita” nell’ambito del reparto G8. L’operazione dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria, denominata Open Prisons, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone – cinque in carcere e due ai domiciliari – indagate a vario titolo per spaccio di sostanze stupefacenti, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio.

Nel ricostruire la filiera dello spaccio è emerso, tra l’altro, il coinvolgimento dei familiari di alcuni carcerati, che per veicolare lo stupefacente e le sim si servivano dei pacchi consegnati in occasione dei colloqui. Nella rete era coinvolto anche un agente penitenziario, già sospeso dalle funzioni in via cautelare e ora agli arresti domiciliari, che secondo gli investigatori ha fatto da tramite tra i detenuti e l’esterno per procurare i beni illeciti: è indagato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio.