Il ko di Sergio Aguero tiene la Spagna col fiato sospeso. L’attaccante argentino è stato costretto ad abbandonare il Camp Nou durante il match Barcellona – Alaves per un dolore al torace. “Kun Agüero ha riportato un episodio di fastidio al torace ed è stato portato in ospedale per uno studio cardiologico“, si legge nella nota diramata dal Barcellona. Il Kun si è seduto sul terreno di gioco intorno al 41′ e ha iniziato a toccarsi la gola. Soccorso anche a livello respiratorio dallo staff medico del Barcellona, non ha comunque potuto proseguire ed è uscito dal campo senza barella per l’immediato trasporto in ospedale.

