In mille in piazza tra il parco della musica e il T hotel a Cagliari per protestare contro la bocciatura in Senato del ddl Zan. I manifestanti hanno gridato in sardo il loro malumore urlando la parola “bregungia”, vergogna. Il presidio pacifico si è radunato in attesa dell’arrivo del deputato Alessandro Zan nell’isola per un tour di risposta al no al suo disegno di legge.