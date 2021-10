“Questo Parlamento ha dimostrato di essere più legato a giochi politici che ad altro”. Così il segretario Pd Enrico Letta intervenendo a ‘Radio Immagina’, la web radio dem, parlando del ddl Zan affossato al Senato. “Qualche giorno fa avevo detto ‘se noi ci mettessimo tutti con la testa al Quirinale, finiremo col disastrare il panorama politico e tutti i provvedimenti, togliendo la concentrazione da ciò che dobbiamo fare’ – ha aggiunto – E ieri lo abbiamo visto, sul ddl Zan hanno fatto le prove generali dei giochi politici in vista del Quirinale. Chi affronta quei temi con in testa giochi politici o di Quirinale o di accordi in vista delle politiche, è evidente che dimostra cinismo, il cinismo di chi gli interessa semplicemente il fatto di stare lì, seduto”.