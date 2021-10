Prima riunione, nella nuova sede nazionale del M5s nel centro di Roma, per Virginia Raggi, che convoca consiglieri e assessori comunali uscenti. Tra i parlamentari presente solo la fedelissima Giulia Lupo. La riunione si svolge proprio mentre Giuseppe Conte è alla Camera dei deputati per un’analisi del voto delle amministrative con i parlamentari pentastellati. Dopo circa due ore Raggi lascia la sede: “È stata la prima di tante riunioni che faremo per riorganizzare il lavoro che dovremmo fare nelle prossime settimane. Si riparte dai territori”. Raggi aggiunge che “non si è parlato del ballottaggio di Roma”. Sul voto che l’ha vista esclusa proprio dal ballottaggio, la sindaca uscente nega contrasti con vertici e gruppo parlamentare: “Lo avete visto , sono sempre venuti alla campagna elettorale” e sui possibili scenari nazionali, all’interno del M5S, Raggi afferma: “No, quest’incontro non è assolutamente l’inizio della costruzione della mia corrente. Evitiamo strumentalizzazioni”. La sindaca è stata interrotta dalla contestazione di un uomo, noto per le simpatie vicine ai gruppi di estrema destra.