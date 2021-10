Un ventenne di origini ghanesi è stato aggredito nel corso di una rissa a Mantova e colpito con una coltellata. Portato in gravi condizioni all’ospedale Carlo Poma, è morto in mattinata. Ancora da chiarire le circostanze dell’omicidio e le identità dei partecipanti alla rissa, forse tutti stranieri. L’episodio si è svolto verso le 22 nei pressi di un locale di fronte alla stazione ferroviaria in piazza Don Leoni: secondo quanto riportato dai giornali locali, il 20enne ha accusato due coetanei di avergli rubato il cellulare. In breve tempo i tre sono arrivati alle mani non lontano dalla fermata dell’autobus. I due accusati sono scappati, inseguiti per pochi passio dal ragazzo che poco dopo è caduto a terra.

In pochi minuti sono arrivati sul posto le forze dell’ordine e il personale medico. I militari stanno ora passando al vaglio le immagini del servizio di videosorveglianza della città per cercare di capire la dinamica dei fatti e si cercano eventuali testimoni.