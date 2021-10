È durato due ore l’incontro tra Virginia Raggi e Roberto Gualtieri in Campidoglio. Molto di più di quello tra la sindaca uscente ed il candidato del centrodestra Enrico Michetti. “È stato un incontro approfondito sui temi”, dice Gualtieri a termine dell’incontro. Dal canto suo Virginia Raggi ribadisce: “Non darò indicazioni di voto al ballottaggio. La mia è una posizione corretta perché tende a non influenzare alcuno, perché io non ho pacchetti di voti e quindi chi tenta d’influenzare, secondo me lo fa sulla base di un dato che non esiste. Le persone devono essere libere di scegliere sempre e comunque”. Dopo aver condannato gli scontri avvenuti nella Capitale lo scorso sabato, affermando che “Roma è stata, è, e sarà sempre orgogliosamente antifascista”, la sindaca uscente sul tema dell’alleanza tra Pd e M5S sul resto del territorio nazionale, specifica: “Se credo in questa alleanza? A livello nazionale mi sembra che questa intesa ci sia quindi non capisco il tema della domanda”. Io a Roma siederò nei banchi dell’opposizione e farò opposizione coerente con quello che è stato il mio programma di governo di questi cinque anni senza sconti e collaborando dove ci sono delle possibilità, in maniera molto onesta, sincera e trasparente, come è giusto che sia”, conclude la Raggi lasciando senza risposta la domanda se andrà o meno a votare al ballottaggio.