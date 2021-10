Incursione di Carlo Calenda durante la trasmissione condotta da Myrta Merlino, L’aria che tira, su La7. Il leader di Azione è intervenuto, pur non essendo ospite, prendendo le cuffie del compagno di partito, Matteo Richetti. “Perché lo fate urlare?“, ha chiesto Calenda. A quel punto la giornalista ha spiegato che Gianluigi Paragone aveva dato del “fighetto” a Oscar Farinetti poiché, testualmente, “non conosce la merda delle periferie”. Così Calenda ha detto a Paragone di non parlare finché non avesse dato lavoro “a un decimo di persone rispetto a quelle a cui ha dato lavoro Farinetti”. Ed è uscito di scena. Paragone lo ha salutato con un “ciao pariolino”, aggiungendo che lo “stile” dell’incursione del leader di Azione era una “paraculata“, perché “arriva, dice quello che vuole e se ne va senza contraddittorio”.

Video La7