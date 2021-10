“Calenda ha chiesto a Gualtieri di tenere fuori i 5 stelle da un eventuale giunta? Lui sta facendo un suo percorso politico autoreferenziale, e noi glielo facciamo fare tranquillamente: siamo orgogliosamente forti della nostra storia e della nostra tradizione, lui si affaccia adesso alla politica”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte a margine di una manifestazione elettorale per le amministrative a Ramacca, nel Catanese. “Essere una forza nazionale è un’altra prospettiva – ha continuato Conte – Gli auguriamo buona fortuna, ma è all’inizio di un cammino politico nazionale, e quindi dettare condizioni agli altri mi sembra quanto meno arrogante”.

Sulle affermazioni di Gualtieri, candidato del centrosinistra al ballottaggio, che ha escluso la possibilità di avere assessori del Movimento 5 stelle in giunta, Conte ha specificato: “Non avendo chiesto nulla e non avendo mai pensato di avere assessori, ha detto una cosa in linea con quanto pensiamo”.