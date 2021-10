Un pirata della strada, alle prime luci dell’alba, ha travolto un motociclista lungo una rettilineo di Villasanta, in provincia di Monza-Brianza, dandosi poi alla fuga. La vittima, lasciata a terra, è stata soccorsa dai carabinieri della Compagnia di Monza e dai medici del 118: ora si trova all’ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni. Fondamentali per le indagini sono stati i filmati di una telecamera della zona e i frammenti della targa dell’autovettura del reo, rinvenuti durante i rilievi stradali. L’uomo è stato rintracciato poche ore dopo l’impatto nella sua abitazione nel Monzese, risultando ancora sotto l’effetto di alcol. Per l’arrestato la Procura di Monza ha disposto gli arresti domiciliari. L’accusa è di lesioni stradali e fuga del conducente.