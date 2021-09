Si allunga la scia di morti bianche dopo quelle che nella mattina del 28 settembre hanno coinvolto il titolare dell’officina di Nichelino, nell’hinterland torinese, e i due operai Sol che si dovevano occupare del deposito di azoto del Campus Ricerca dell’ospedale Humanitas a Rozzano, alle porte di Milano. Sempre nella stessa giornata hanno infatti perso la vita altri tre lavoratori: un’imprenditore agricolo nel Pisano, un imbianchino del Padovano e un autotrasportatore che transitava per Capaci, in provincia di Palermo. Stamane, 29 settembre, l’ultimo caso: un operaio autostradale in azione sulla A14 è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante. Una strage che nel complesso ha fatto segnare sette vittime in sole 24 ore proprio all’indomani dell’incontro tra governo e sindacati per dare un segnale sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. E sulla Stampa il leader della Cgil Maurizio Landini torna a chiedere una norma che fermi le aziende sino a quando non sono ripristinate le norme a tutela degli addetti.

Poco prima delle ore 8,00 di stamattina sull’autostrada Bologna-Taranto, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari, si è verificato un incidente nel quale l’addetto di una ditta esterna è deceduto dopo essere stato investito da un mezzo pesante durante la fase di installazione di un cantiere. Vano l’intervento dei soccorsi sanitari e delle pattuglie della Polizia stradale. Ancora da chiarire le dinamiche dell’investimento visto che, come precisato dall’ufficio stampa di Autostrade per l’Italia, “il cantiere era correttamente presegnalato“.

A Pontasserchio, in provincia di Pisa, è stata una trebbiatrice a provocare la morte di un imprenditore agricolo di 54 anni: secondo una prima ricostruzione dei fatti, le lame del macchinario l’hanno risucchiato e decapitato nel mezzo di un campo di granoturco dopo che l’uomo si era accovacciato per verificare la presenza di un guasto o di un altro problema che ne impediva il corretto funzionamento. La vittima è stata ritrovata intorno alle 20,30 ma l’incidente potrebbe essere avvenuto anche prima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il corpo rimasto intrappolato insieme ai carabinieri, cui ora spetterà effettuare i dovuti accertamenti.

Loreggia, vicino a Padova, è stata invece la scena del quarto incidente della giornata: la vittima è Valeriano Bottero, un imbianchino 52enne, residente a Castelfranco Veneto (Treviso). L’artigiano stava tinteggiando un muro della ditta locale Lavor Metal quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato dall’impalcatura alta 5 metri che lo sorreggeva. Un caduta fatale nonostante l’intervento del 118, che ha solo potuto constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli uomini del servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro, che stanno conducendo i rilievi del caso coordinati dalla Procura di Padova.

Aveva appena terminato le operazioni di carico e scarico della merce a Capaci, lungo la strada che conduce all’autoparco comunale, Giuseppe Costantino, il camionista 52enne rimasto schiacciato dal proprio tir. Un indicente su cui le indagini sono ancora in corso ma che, stando alle prime ricostruzioni dei militari dell’Arma intervenuti sul posto insieme al personale medico, è da attribuire all’errore umano: l’uomo, forse a causa della stanchezza, avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano del mezzo pesante e questo si sarebbe messo in movimento travolgendolo proprio quando lui si era recato nella parte posteriore per effettuare alcune verifiche.

“Serve una norma che fermi le aziende sino a quando non sono ripristinate le norme di sicurezza“, ha commentato Landini in un’intervista alla Stampa, dicendo che la serie di incidenti di martedì “dimostra l’urgenza di agire”. “Vanno aumentati i poteri ispettivi e le sanzioni“, ha aggiunto il sindacalista, spiegando che “con Draghi abbiamo condiviso la necessità che nelle imprese che non rispettano norme, o che sono soggette a incidenti, le attività possano essere sospese sino a quando non si ripristinino le condizioni di sicurezza”. “Questo vuol anche dire, da subito, effettuare migliaia di nuove assunzioni negli ispettorati del lavoro, nelle Asl e servizi territoriali. Inoltre, è necessario rafforzare il vincolo della formazione per i datori di lavoro“, ha concluso il segretario generale della Cgil. Nell’incontro delle sigle con il Governo svoltosi il 27 settembre, si erano appena fatti importanti passi in avanti su due richieste: la creazione di una banca dati centrale sugli infortuni per facilitare il processo sanzionatorio oltre alla scelta delle aziende che possano partecipare o meno ai bandi e il rafforzamento del potere di sospensione delle attività nelle società in cui non si rispettano le norme.