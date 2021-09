Incidente sul lavoro mortale a Nichelino, nell’hinterland di Torino, dove nella tarda mattinata del 28 settembre un’operaio è precipitato da un’impalcatura alta due metri in un’officina meccanica in via 25 Aprile. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nella caduta l’uomo ha sbattuto violentemente la testa. I primi a dare l’allarme sono stati i suoi colleghi di lavoro, ma quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto il lavoratore era già deceduto. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spresal dell’Asl e i carabinieri, che ora indagano sull’accaduto per capire se i protocolli di sicurezza siano stati rispettati.