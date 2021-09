Due operai sono deceduti in un deposito di azoto del Campus Ricerca dell’ospedale Humanitas a Rozzano, alle porte di Milano. Si tratta dell’indiano Jagdeep Singh, di 42 anni, e dell’italiano Emanuele Zanin, di 46, dipendenti di una ditta di autotrasporti bergamasca. Durante una manovra di riempimento della cisterna seminterrata da 6mila litri usata per attività di ricerca, eseguita per conto della ditta Sol Group con sede a Monza, si è verificata una fuga e i due sono stati investiti dall’azoto liquido, che li ha uccisi in brevissimo tempo nella stanza adibita al travaso, a circa due metri sotto il livello della strada.

Ancora da accertare la causa del decesso: si sono ipotizzate ustioni da congelamento, ma – a quanto scrive il Corriere della Sera – i due cadaveri sono cianotici e non presentano segni sul corpo. La ricostruzione più probabile è quella di un’asfissia per intossicazione: l’azoto, infatti, di per sé non è tossico, ma è possibile che saturi un ambiente chiuso riducendo la percentuale di ossigeno. L’azoto liquido è un fluido criogenico che viene mantenuto a temperature bassissime, comprese tra -210 e -195 gradi. Gli operai sono stati trovati ormai privi di conoscenza all’interno del deposito attorno alle 11 da un addetto agli impianti. La chiamata al numero di emergenza 112 è scattata alle 11.25.

Al caso lavorano i carabinieri e il personale dell’Ats di Milano, per verificare se ci siano stati errori nella manovra o mancanze strutturali. Si indaga sulle cause che possono aver portato alla fuga del fluido criogenico, non escludendo al momento alcuna ipotesi. La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, coordinata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dalla pm di turno Francesca Gentilini. L’ospedale, in una nota, esprime “profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle due vittime del grave incidente” e comunica di essere “a disposizione delle autorità per contribuire a chiarire la dinamica di quanto accaduto”.