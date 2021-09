Blitz antidroga dei carabinieri di Salerno, il terzo negli ultimi 15 giorni. Questa i militari dell’Arma hanno eseguito 25 misure cautelari, disposte dal giudice per le indagini preliminari di Potenza: per otto persone è stato ordinato il carcere, a sei è stato notificato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria mentre gli altri undici sono finiti agli arresti domiciliari. Tra loro anche un consigliere comunale di Sant’Angelo le Fratte, in provincia di Potenza Le accuse sono a vario titolo di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, denominata “Big Brother”, è stata condotta per smantellare un’organizzazione attiva nel traffico di droga attiva nell’area tra Salerno, Napoli, Potenza e Biella. La Dda ha anche emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto, per gli stessi reati, nei confronti di 5 pregiudicati oltre al sequestro preventivo di un bar e di sette autovetture.