Si è ritrovato l‘auto vandalizzata perché assisteva i minorenni che vogliono vaccinarsi contro il parere dei genitori No Vax. È accaduto nel Casentino, in provincia di Arezzo, dove la vettura del legale Gianni Baldini, presidente toscano dell’associazione avvocati matrimonialisti italiani, è stata segnata con graffi sulla carrozzeria. Un nuovo episodio di intimidazione da parte dei detrattori della campagna di immunizzazione che è subito stato denunciato ai carabinieri.

Non solo la carena ricoperta di sfregi ma perfino un biglietto all’interno dell’abitacolo contenente scritte offensive. Questa la scena che Baldini si è trovato di fronte quando la mattina di venerdì 24 settembre si è recato a recuperare la sua macchina nel piazzale dove l’aveva parcheggiata la sera prima rincasando tardi. L’area era sorvegliata da telecamere e le immagini sono state acquisite dagli investigatori che cercheranno ora di risalire all’identità dei responsabili.

“Di certo non mi faccio intimidire da azioni di questo tipo. Purtroppo contro l’imbecillità non è stato trovato ancora un vaccino“, ha commentato il legale. Che ha aggiunto:”Vado avanti, nonostante qualche imbecille”. Baldini è in prima linea nella difesa dei diritti dei bambini cui i genitori No Vax precludono il vaccino e al momento sta seguendo un trentina di casi. Il 16 settembre scorso il giudice tutelare di Arezzo, accogliendo un ricorso da lui presentato, ha disposto la vaccinazione anti Covid per un 16enne che voleva procedere contro il parere della madre. Una vittoria importante che seguiva a stretto giro un’altra dello stesso tipo ottenuta poco tempo prima.

Un messaggio di vicinanza a Baldini è arrivato da Gian Ettore Gassani, presidente nazionale degli Avvocati Matrimonialisti Italiani: “Esprimiamo solidarietà al valoroso collega e presidente Ami Toscana per il vile atto vandalico che ha subito da sedicenti No Vax alla sua autovettura”. “La si può pensare come si vuole, ma la violenza di certi balordi e vigliacchi deve essere condannata da tutti senza se e senza ma”, ha concluso Gassani.