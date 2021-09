Il consigliere comunale di Vicenza di Fratelli d’Italia Nicolò Naclerio ha scioccato l’opposizione parlando del Ddl Zan: “Centinaia di gay aggrediti negli ultimi dieci anni, non è un’emergenza. La sinistra li tratta come se fossero una specie in via d’estinzione. Sono i migranti che portano odio”. La replica dell’opposizione: “Questa è Fratelli d’Italia, estrema destra”.