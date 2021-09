Un terremoto di magnitudo 5,8 è stato registrato in Australia. La scossa è stata sentiti in diretta negli studi Tv della Abc, durante il programma News Breakfast, ed ha lasciato attoniti i presentatori presenti, Michael Rowland e Tony Armstrong. Anche le telecamere a circuito chiuso delle piste da sci di Mount Baller hanno ripreso i lunghi secondi della scossa. Nelle immagini alcuni sciatori si rendono conto di quanto sta accadendo e si fermano, per poi riprendere la discesa.

Il sisma ha avuto origine a 10 chilometri di profondità con il suo epicentro nella cittadina di Mansfield nello stato di Victoria, 200 chilometri a nordest di Melbourne. Il sisma, secondo quanto reso noto da Geoscience Australia, è stato registrato alle 9.15. Altre due scosse, di magnitudo 4 e 3,2, hanno colpito la stessa zona alle 9.33 e alle 9.54. I residenti hanno riferito di forti scosse e di edifici evacuati, oltre ad importanti danni materiali, soprattutto a Melbourne.