Un gigantesco corteo di lavoratori e sindacati ha sfilato lungo le strade di Melbourne, in Australia, per protestare contro l’obbligo vaccinale stabilito dal Governo per tutte le persone che operano nel settore edile e delle costruzioni. Alla marcia hanno partecipato centinaia di manifestanti e alcuni di loro hanno cercato di sfondare il blocco della polizia in assetto antisommossa davanti agli uffici dell’Unione delle costruzioni, delle foreste, marittima, mineraria ed energetica, il principale sindacato australiano di questi settori.