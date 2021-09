“Gli elettori di Sala sono dei “pistola”? Quello che ho scritto è scritto, i radical chic che lo votano si vergognino, si vergognino, si vergognino”. Così il candidato del centrodestra a Milano Luca Bernardo, commentando il “pistola” dato in una lettera inviata a La verità agli elettori del sindaco uscente Beppe Sala.

Lo stesso Sala ha poi risposto alle parole di Bernardo, bollandole su Facebook come “volgari”. Bernardo quindi ha sottolineato: “I radical chic scendano dai loro palazzi in centro per vedere la grave situazione che c’è sotto i loro occhi”.