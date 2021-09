“Oggi il dottor Bernardo invia una lettera a un quotidiano che, testualmente, dà dei ‘pistola’ a quelli che voteranno per me. Finché insulta me lasciamo anche andare ma insultare centinaia e migliaia di milanesi che hanno votato per me e io mi auguro voteranno per me, questo non ci sta”. È la reazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a una lettera inviata dallo sfidante del centrodestra, Luca Bernardo, al quotidiano La Verità dove dice che “i veri pistola saranno quelli che andranno a votare Sala”. “Siamo a Milano, siamo in una grande città dove il senso democratico non si è smarrito mai. Dottor Bernardo, io capisco che la campagna elettorale non sta andando come nelle sue aspettative – ha concluso Sala in un video postato sulle sue pagine social – ma a questi livelli di volgarità non si può scendere. Con questo la chiudo e torno a fare il mio lavoro da sindaco che ho tanto da fare”.