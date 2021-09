L’ex segretario della Fim Cisl Marco Bentivogli, ora leader di Base Italia, ha ricevuto in mattinata una lettera con proiettili. Il plico è stato trovato nella sua abitazione di Ancona e conteneva minacce nei confronti del sindacalista, della sua famiglia e degli uomini della scorta. In tutto dieci proiettili carichi, cinque per fucile a pallettoni e cinque per pistola 7.65. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine e la polizia scientifica. Secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa Adnkronos, le minacce riguardano la vicenda Ilva. Ci sarebbero riferimenti anche ai navigator, i tutor ai quali è affidata l’individuazione di potenziali lavori per i percettori del reddito di cittadinanza.

“Mia figlia e mia moglie sono sotto shock, hanno minacciato anche la scorta. Speravo che non arrivassero ad Ancona”, ha commentato Bentivogli. Solidarietà arriva da più fronti. La senatrice Pd Valeria Fedeli su Twitter parla di “Una minaccia gravissima di fronte alla quale serve la massima unità di politica, impresa e sindacati in difesa valori democrazia”. Lo stesso fa Andrea Marcucci, che di Bentivogli ricorda “La sua attività nel sindacato, le sue idee, le sue battaglie, sono un patrimonio per tanti”. L’ex segretario generale della Uil e oggi leader della Uil Pensionati Carmelo Barbagallo, nel commentare le minacce al coordinatore di Base Italia ribadisce che “Le violenze e i tentativi di intimidazione non sono mai serviti a niente. Dobbiamo respingerli. Oggi per ogni cosa che uno esterna, nel diritto di esprimere la propria opinione, subito attaccano lui e la famiglia, con una violenza incredibile. Questo dobbiamo combattere nel nostro Paese, ci vuole un vaccino per i cervelli bacati”. Dal 2010 sotto scorta, l’ex leader della Fim Cisl non è nuovo alle minacce. Già nel 2020 aveva ricevuto una lettera con tre bossoli che riportava questo messaggio: “Festeggeremo insieme l’accordo di Pomigliano ovunque a Roma o ad Ancona, non bastano le dimissioni“.