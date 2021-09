Sono 4.578 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.552. Sono invece 51 le vittime in un giorno contro le 66 del giorno precedente. In calo il tasso di positività: con 355.933 tamponi molecolari e antigenici effettuati l’incidenza scende all’1,28%, dall’1,6% di ieri. E decresce anche il numero dei ricoverati: sono 519 le persone in terapia intensiva per il Covid in Italia, 6 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 31 (ieri erano 34). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, invece, sono 3.958, 31 in meno rispetto a ieri.

Continua a scendere – ininterrottamente dal 4 settembre scorso – anche il numero degli attuali positivi sul territorio nazionale: al momento sono 113.040, 1.231 in meno di ieri. Quasi un quinto è concentrato in Sicilia, unica Regione in zona gialla, che ne conta 20.738, seguita dall'Emilia-Romagna con 13.274, dal Veneto con 12.211 e dalla Lombardia con 11.372: tutte le altre non superano i 10mila casi. Il totale dei contagi registrati dall'inizio dell'epidemia in Italia è di 4.632.275, di cui 4.388.951 (il 94,73%) hanno superato la malattia mentre 130.284 sono morti a causa del Covid.