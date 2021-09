Due frasi, pronunciate dalla folla mentre Giuseppe Conte sta parlando in un comizio a Montevarchi. Riprese da alcune testate in video sottotitolati, per permettere agli utenti di distinguerle chiaramente. Frasi certo pesanti, riferite a Matteo Renzi, su cui si è scatenata la polemica degli esponenti di Italia viva sull’ex premier, reo di non averle isolate e stigmatizzate dal palco. Conte è intervenuto nel pomeriggio prendendo le distanze da quelle parole condannandole.

I fatti. Tra la folla del suo comizio a Montevarchi, mentre l’ex premier ricordava la crisi politica aperta da Matteo Renzi, qualcuno tra i presenti ha detto: “Fatelo fuori”. Subito dopo un’altra parola, probabilmente di una donna, che dice: “Sparategli“. Frasi che onestamente si fa molta a fatica a sentire nei video pubblicati sul web, soprattutto senza i sottotitoli. Tra l’altro il comizio, stando a quanto riferito dalla questura di Arezzo, è andato avanti senza alcun problema: a testimonianza di come le due frasi siano stati casi isolati. Ma poi l’episodio è rimbalzato dopo un post della parlamentare Raffaella Paita e il video pubblicato dall’ex ministro Teresa Bellanova.

Da quel momento tutti i renziani – da– hanno cominciato ad attaccare il leader del. Seguiti da alcuni esponenti del Pd come. “Spero cheprenda le distanze da ciò che è stato detto al suo comizio a Montevarchi nei confronti di Matteo Renzi”, dice il primo. “Conte si scusi al più presto per le minacce di morte contro il leader di Iv”, è la dichiarazione della seconda. Poi ha parlato pure lo stesso Renzi, che ne ha approfittato per attaccare i 5 stelle: “Queste le urla dei 5 stelle quando Conte mi accusa di averlo sostituto con Draghi con solo il 2%. Spero che un giorno i 5 Stelle capiranno che le regole dellanon sono i sondaggi. Temo che le regole della civiltà e del rispetto per gli avversari invece non le capiranno mai”. attacca il capo disu facebook.

Conte, dunque, ha deciso di replicare, pure lui con un post sui social: “In queste ore esponenti di Italia Viva hanno postato un breve video che riprende parte del mio dialogo avuto con i cittadini di Montevarchi. La didascalia che accompagna il video suggerisce che tra i cittadini venuti ad ascoltarmi si sia levata una frase minatoria indirizzata al leader di Italia Viva. Prendo le distanze e condanno fermamente queste frasi e questi atteggiamenti verbali che nulla hanno a che vedere con il modo di far politica mio personale e dell’intero Movimento 5 stelle”, scrive l’ex premier su facebook.