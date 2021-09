Anche la procuratrice aggiunta di Milano, Laura Pedio, è indagata a Brescia per omissione di atti di ufficio per la vicenda dei verbali da Piero Amara sulla presunta Loggia Ungheria. L’iscrizione nel registro deli indagati è arrivata in seguito alle denunce del pm di Milano Paolo Storari, pure lui indagato dalla magistratura bresciana per rivelazione di segreto d’ufficio insieme all’ex consigliere Piercamillo Davigo, e che hanno portato anche alla iscrizione del procuratore di Milano Francesco Greco. Greco domenica, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha sostenuto che c’è chi vuole danneggiare la procura: “Qualcuno vuole abbattere la Procura di Milano che è un simbolo, una anomalia che deve finire” spiegando anche di aspettare che a Brescia l’indagine venga archiviata per aver documentato l’assenza di ritardi o altro.

Come è noto il Cms non ha trasferito il pm Paolo Storari anche se l’azione disciplinare dei verbali è sospesa proprio in attesa delle decisioni della procura di Brescia. Storari consegnò a Davigo le dichiarazioni dell’avvocato ritenendo che ci fosse una presunta inerzia nelle indagini poi negata davanti al Csm. Nei verbali Amara, già indagato per depistaggio all’interno del processo Eni, ha sostenuto l’esistenza di una sedicente loggia Ungheria, ha elencato settanta nomi tra magistrati, giudici, politici, imprenditori, giornalisti.

È stata invece chiusa a Roma l’inchiesta che vede indagata per calunnia Marcella Contrafatto l’ex segretaria di Davigo per aver fatto arrivare ad alcuni giornalisti e al consigliere del Csm Nino Di Matteo proprio quei verbali che erano stati dati all’ex pm di Mani pulite da Storari. Alcune testate hanno pubblicato le dichiarazioni di un’altra assistente di Davigo che ai pm ha raccontato che la donna le aveva detto che “sarebbe stato bello ed eclatante se avesse avuto clamore mediatico la vicenda relativa ai verbali, alla loggia e al fatto che Davigo sapesse e avesse informato la presidenza del Csm e il presidente della Repubblica, venendo ripagato con la mancata riconferma”. Le spedizioni ai giornali risalgono all’ottobre-novembre 2020 (entrambe a Il Fatto Quotidiano) e al 24 febbraio 2021 (La Repubblica). Non uscì nulla, e a dicembre 2020, il giorno di Natale, Befera scrisse un messaggio a Contrafatto per chiederle: “La vuole far scoppiare o no sta bomba?”. Ai pm la donna ha spiegato che non si riferiva ai giornalisti bensì “all’atteggiamento di Davigo, mi domandavo perché continuasse a non far emergere pubblicamente ciò che sapeva su Ardita”.