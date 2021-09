“Per la terza dose di vaccino stiamo già contattando i trapiantati di organo solido che nel Lazio sono circa 5mila. Siamo in attesa della circolare ministeriale dove, oltre ai trapiantati, verranno definiti anche gli altri soggetti, per esempio gli immunodepressi. Al momento stiamo reclutando i trapiantati perché sono coloro che hanno un minor tasso di anticorpi e un richiamo aumenta la capacità di prevenzione e sicurezza nel caso venissero a contatto con la malattia”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine di un incontro a Roma per la partenza dei test salivari per gli studenti.