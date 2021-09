Scontro rovente a “Coffee Break” (La7) tra il giornalista Alessandro Cecchi Paone e Valentino Di Carlo, docente di lettere in un istituto superiore di Lecco.

Di Carlo è noto alle cronache per la sua contrarietà al green pass come strumento discriminatorio nei confronti del lavoratore: “Credo che lo stratagemma del green pass vada fortemente a cozzare i principi costituzionali fondati sul diritto al lavoro dei cittadini”.

Nel corso del dibattito, Cecchi Paone lo incalza chiedendogli se è vaccinato, scatenando a caldo la reazione furiosa del professore: “Lei non è qui per fare domande. Lei non è il conduttore, abbia pazienza”.

Con molta difficoltà, tra urla assortite, il conduttore Andrea Pancani cerca di gestire la bagarre, tentando di sedare gli animi. Ma anche quando è lui a chiedere al docente se è vaccinato o meno, Di Carlo traccheggia, rivendicando la mancata chiarezza del provvedimento relativo all’obbligo del green pass.

Dopo circa 4 minuti, il professore rivelerà di non essere vaccinato, puntualizzando al contempo: “Io però non sono no vax, né sono contrario ai vaccini. Però possiamo risolvere il problema dei non vaccinati con i tamponi gratuiti per chi non vuole fare il vaccino. Nessuno sta discutendo l’utilità del vaccino”.

Cecchi Paone ribatte: “E allora perché non si è vaccinato? Lei è un no vax. Di cosa stiamo parlando? Ma capisce che lei va in contraddizione continua?”.

Lo scontro va avanti ancora per diversi minuti: Cecchi Paone accusa il docente di parlare di cose che non sa, Di Carlo intima al giornalista di studiare e sullo sfondo l’infettivologo Matteo Bassetti, ospite della trasmissione in collegamento, che con una smorfia eloquente assiste ammutolito all’accesa querelle.