“Il reddito di cittadinanza è metadone di Stato, non un provvedimento di sviluppo”. Le parole del leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, presente al forum di Cernobbio, innescano una catena di reazioni. Una delle prime arriva direttamente dal ministro del Lavoro Andrea Orlando: “Non rispondo perché chi usa queste metafore probabilmente non si rende conto di che cosa è la povertà“, ha commentato. Il provvedimento, ha precisato, “non poteva funzionare come politiche attive, ha funzionato come contrasto alla povertà. Dobbiamo ripensare a come armonizzare lo strumento”. Secondo Orlando alcune modifiche sono necessarie ma l’Italia farebbe un passo indietro “se tornasse ad essere tra i pochi Paesi che non ha uno strumento di contrasto alla povertà“. Serve, ha precisato il ministro, “una discussione seria e reale partendo dal fatto che una parte consistente di quella platea di poveri non è occupabile mentre una parte va reinserita socialmente , soprattutto donne. Non facciamo però passare lo stereotipo secondo cui è frutto la povertà è frutto di pigrizia e carattere”. Soprattutto: “Non vorrei che ora si riaprisse nel nostro Paese, in vista delle elezioni, una campagna di odio contro i poveri”. Dalla festa del Fatto Quotidiano non si fa attendere la risposta di Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle: “Meloni a Cernobbio ha parlato di metadone. Immagino che Meloni non volesse offendere i beneficiari, ma è una espressione volgare, forte“, ha detto. “Dobbiamo riconoscere la dignità sociale”.

La leader di Fratelli d’Italia ha in seguito aggiunto un chiarimento sulle sue parole: “Io ho detto una cosa molto precisa, che la mentalità con cui lo Stato approccia il problema della povertà con il reddito di cittadinanza è la stessa mentalità con la quale lo Stato approccia il problema della tossicodipendenza, cioè con il mantenimento a metadone. È una cosa semplice da capire”, ha proseguito Meloni: “Lo spiego ad Orlando, Conte e Di Maio: vuol dire tenere le persone nella condizione in cui si trovano. Io credo che combattere la povertà non sia mantenere le persone con la paghetta di Stato nella loro condizioni di povertà”, ha continuato. “Creare lavoro è un modo di liberare la gente dalla povertà, non mantenerla con la paghetta di Stato come vogliono fare i 5 stelle chiaramente per un fatto di consenso. Proprio perché so cos’è la povertà la voglio combattere davvero e non la voglio mantenere tale quale”. Sempre dalla festa del Fatto è intervenuto anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini: “Non so i poveri che cosa hanno fatto di male a qualcuno. Vedo odio contro i poveri e verso chi lavora e magari è povero ma paga comunque le tasse anche per chi non le paga”, ha detto. “La posizione della Cgil è di non cancellare il reddito ma di migliorarlo, ragionando soprattutto, ha spiegato alla festa del Fatto, sui centri per l’impiego e le politiche attive”.

Alcune modifiche sono da apportare anche secondo Enrico Letta, il segretario del Partito Democratico, che però ribadisce l’importanza di tutelare chi ha bisogno: “La nostra posizione è quella del presidente Draghi: siamo a favore che si modifichi o si migliori. Si parta dalle cose che non hanno funzionato e si mantenga però un intervento a favore della povertà che esiste nel nostro Paese”, ha fatto sapere dal forum Ambrosetti. “Il reddito di cittadinanza è stato spesso pensato come un intervento a favore dell’occupazione, ma è un intervento di contrasto alla povertà. Sul tema della disoccupazione bisogna riformare l’apprendistato e detassare le nuove assunzioni, questi sono gli strumenti che servono”, ha aggiunto.

Rimane critico invece il leader della Lega Matteo Salvini: “Il reddito di cittadinanza non si è rivelato efficiente. Lo abbiamo votato, è stato un errore. Sono 12 miliardi di euro spesi male che non producono lavoro ma sussistenza”, ha commentato sempre dal forum di Cernobbio. “Oggi riconfermerò il fatto che ho l’onore di mettere la mia prima firma su una proposta di legge finanziaria per eliminarlo“. Pochi giorni fa inoltre Matteo Renzi ha ufficializzato ai microfoni di Mediaset il quesito referendario che chiede l’abolizione della misura, leggendo il quesito: “Volete che sia abrogato il dl 28 gennaio 2019, n.4 ‘Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni’, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26 limitatamente al capo I, art. Da 1 a 13, recanti ‘disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza’. Il leader di Italia Viva aveva già manifestato questa intenzione nei mesi scorsi.