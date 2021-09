Le serrande della ‘palestra della legalità’ di Roma, nel quartiere San Basilio, sono state sigillate con colla e silicone. La riqualificazione degli spazi di via Tranfo, strada conosciuta per lo spaccio del quartiere, dove questa mattina è attesa Virginia Raggi con il presidente M5S Giuseppe Conte per presentare la lista del Movimento a suo sostegno, è stata voluta proprio dalla sindaca.

I locali, utilizzati in passato come base per lo spaccio, diventeranno un luogo della legalità nella periferia romana in virtù di un accordo con il gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia. La consegna delle chiavi è avvenuta la scorso maggio. Il recupero – grazie anche all’intervento dell’Opera Don Giustino Onlus di don Antonio Coluccia – prevede la trasformazione dell’immobile nella palestra della sezione giovanile di pugilato del gruppo sportivo.

L’atto intimidatorio avvenuto nella notte da parte di ignoti è stato subito commentato dalla sindaca uscente: “Sono scomoda ma non ho mai avuto paura e non ne avrò adesso. Andiamo avanti con coraggio sempre a testa alta per Roma e i romani”, ha scritto in un tweet Raggi che nelle prossime ore visiterà il quartiere con Conte. Per il presidente del M5s ed ex premier si tratta del primo appuntamento del tour elettorale che proseguirà lunedì a Napoli, la città dove il candidato sindaco è l’ex ministro Gaetano Manfredi, appoggiato dal Pd.

Subito dopo l’ex presidente del Consiglio, come annunciato, prenderà a girare al Settentrione. Il 7 settembre sarà infatti in vari comuni al voto in Veneto, l’8 e il 9 in Lombardia, il 10 in Emilia Romagna, dove visiterà vari comuni che torneranno alle urne. L’11 sarà in Piemonte, il 12 in Liguria, il 15 in Toscana. Subito dopo tornerà al Sud.