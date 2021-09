I talebani mettono in mostra parte dell’equipaggiamento militare che hanno conquistato durante l’avanzata in Afghanistan, soprattutto armi e mezzi pesanti. Decine di militanti stanno per raggiungere, a bordo di mezzi blindati e corazzati, la seconda città più grande del Paese, Kandahar. Da giorni, i soldati e le autorità talebane stanno celebrando il ritiro delle truppe Nato e statunitensi.