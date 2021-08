L’uragano “Ida” ha toccato terra in Louisiana. L’uragano è classificato di categoria 4 con venti fino a 150 miglia l’ora (240 km/h), ad un passo dalla categoria 5 che scatta con venti sopra le 157 miglia. I meteorologi temono che l’urgano possa ulteriormente rafforzarsi ed estendersi. “Katrina” che nel 2015 provocò quasi 2mila vittime a New Orleans era stato identificato di categoria 3. Secondo PowerOutage.US, a mezzogiorno ora locale oltre 100mila persone erano rimaste senza corrente elettrica. La minaccia ha spinto le autorità di emergenza a preparare rifugi per evacuati costretti a lasciare le proprie case, il tutto mentre i casi di coronavirus sono in aumento. Il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, ha fatto sapere che lo Stato ha lavorato per dare rifugio a molte persone in alberghi in modo da ridurre il rischio di diffusione del virus. Il presidente Joe Biden si è recato al quartier generale della Fema (l’ente federale per la gestione delle emergenze, ndr) a Washington DC, per ricevere un briefing sull’uragano. Sospese le attività petrolifere nell’area.

Cancellati tutti i voli da e per l’aeroporto di New Orleans. “Siamo preparati per gli impatti dell’uragano Ida. Tutti i voli previsti per oggi – annuncia l’aeroporto – sono stati cancellati. Il personale sta monitorando in loco le strutture e si occuperà di eventuali danni durante l’uragano in modo che le compagnie aeree possano riprendere i voli una volta che sarà sicuro farlo”. È previsto che l’uragano si muova ora verso la Louisiana sudorientale, indebolendosi solo leggermente, e portando maltempo devastante a New Orleans e Baton Rouge.