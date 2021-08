“DURIGON FUORI DAL GOVERNO!” – FIRMA LA NOSTRA PETIZIONE SU CHANGE.ORG

“A chi oltraggia l’antifascismo e la lotta alla mafia nel nostro Paese non possono essere affidati incarichi pubblici. Durigon lo ha fatto con le sue dichiarazioni, dunque le sue dimissioni di Durigon sono un atto dovuto per indegnità”. Così l’ex ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, sentito in merito alla vicenda del sottosegretario leghista al ministero dell’Economia, che il 4 agosto scorso, durante un evento elettorale per le amministrative a Latina, ha proposto di revocare l’intitolazione del parco cittadino a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per dedicarlo ad Arnaldo Mussolini, fratello del duce e direttore amministrativo del Popolo d’Italia. “Dovrebbe essere la Lega stessa a chiederne le dimissioni per togliere dall’imbarazzo l’Italia e il governo, noi comunque siamo pronti a sfiduciarlo in Parlamento”, ha continuato Provenzano.