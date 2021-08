Tensioni crescenti tra Cina e Stati Uniti, ripresa della corsa agli armamenti, ritorno delle rivalità imperialiste: queste realtà geostrategiche sono difficilmente compatibili con degli obiettivi ecologici ambiziosi. Eppure raramente sono presenti nei discorsi di chi promuove il Green New Deal. Ovviamente una forma di logica esiste, nella misura in cui diversi decenni di negoziati internazionali […]

Affari&diritti

Se i dati sono per l’economia i nuovi idrocarburi, i database rappresentano i campi petroliferi del futuro. A differenza del passato, però, le risorse digitali non solo sono inesauribili ma crescono a tassi sempre più rapidi. Tra le aree maggiormente pregiate per “l’industria estrattiva” svetta quella della salute: nei Paesi occidentali, Italia in testa, la […]