Evadere per qualche ora dal reparto di degenza, con il permesso dei dottori, per i bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova e le loro famiglie è un’esperienza da ricordare. Percorrendo infatti un passaggio sotterraneo, decorato da qualche settimana come ‘tunnel sottomarino’, i piccoli pazienti possono raggiungere la ‘Gaslini Beach’, piccola spiaggia riservata. A percorrere questo passaggio dai reparti di degenza alla spiaggia sono prevalentemente bambini che stanno affrontando lunghi ricoveri nei reparti di ematologia, pneumologia, nefrologia, oncologia e medicina d’urgenza.

“Cerchiamo di liberare uno spazio di spensieratezza e svago ai bambini e ai loro genitori – spiega Michele Pesce, responsabile volontario della Gaslini Beach – organizziamo ogni giorno attività grazie alla disponibilità di educatori che offrono momenti di svago e creatività ai bambini”. Intanto, archiviate le ipotesi di un trasferimento del Gaslini all’ombra del nuovo viadotto autostradale sul Polcevera , i soci del Circolo Ricreativo dell’Istituto che gestiscono la spiaggia guardano gli obiettivi futuri, forti del sostegno della nuova direzione: “Il progetto è quello di rendere sempre più accessibile l’ingresso alla spiaggia e implementare nuove attività a fini riabilitativi con attrezzature dedicate da installare nello stabilimento elioterapico”.