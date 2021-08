“Sono preoccupata per le mie sorelle afghane” ha detto l’attivista per i diritti delle donne pakistane Malala Yousafzai in un’intervista al canale di notizie afghano Tolo News dopo che i talebani hanno preso il potere nel Paese. “Sotto il regime dei talebani le donne non avevano diritti, alle ragazze veniva negata l’istruzione, non avevano il diritto di lavorare e venivano fustigate in pubblico” ha raccontato. La premio Nobel per la pace nel 2012 è sopravvissuta a un attacco dei talebani in Pakistan.